Гол Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилдом»

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:1. На 35-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Марез попытался прорваться в чужую штрафную с правого фланга атаки, но был остановлен фолом со стороны Башам.