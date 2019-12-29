Яремчук: не поехал бы в Россию и за 5 миллионов евро в год

Украинский нападающий «Гента» Роман Яремчук заявил, что не готов перейти в российский клуб даже за большие деньги. «Поехал ли бы в «Зенит» за 5 миллионов евро в год? Нет.