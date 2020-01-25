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«Марсель» не сыграл обыграть «Анже» в Лиге 1, «Монпелье» обыграл «Дижон» и поднялся на 4-е место в турнирной таблице

В чемпионате Франции состоялись очередные матчи 21-го тура. Главная сенсация произошла на «Велодроме», где местный «Марсель» не сумел обыграть «Анже».
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Лыжи. Кубок мира. Большунов выиграл скиатлон, Ларьков – 6-й, Клэбо сошел с гонки

Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе прошел мужской скиатлон. Победу одержал россиянин Александр Большунов, увеличив отрыв от Йоханнеса Хесфлота Клэбо в общем зачете до 299 очков.
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