В 2020 году Россия перечислит ВАДА более 1 миллиона долларов

Сумма обязательного взноса России в бюджет ВАДА в 2020 году составит 1 015 977 долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. С Новым годом от ВАДА!