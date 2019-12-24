Четыре российских клуба вошли в сотню лучших в истории Лиги чемпионов

Четыре клуба чемпионата России вошли в список ста лучших команд за всю историю Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).