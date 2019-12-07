Йохеуг победила в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Норвежская лыжница Тереза Йохеуг одержала победу в скиатлоне на домашнем этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Йохеуг преодолела дистанцию 15 километров за 42 минуты 35,3 секунды.