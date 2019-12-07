Александр Овечкин: «Что будет, если я побью рекорд Гретцки? Возможно, вы никогда больше не увидите меня на льду»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ироничной форме ответил на вопрос, что он будет делать дальше, если превзойдет рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате НХЛ.