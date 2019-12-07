НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемМолодежка ЦСКА победила «Краснодар» после 0:2 в первом таймеГимнастка из Москвы сорвалась с 8-метровой высоты в Риге (18+)UFC on ESPN 7 Алистар Оверим – Уолт Харрис. Смотреть онлайн прямой эфирФинал Гран-При по фигурному катанию 2019. Пары. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляцияСын Кости Цзю одержал 15-ю победу подряд и мечтает драться в РоссииМолодежка ЦСКА победила «Краснодар» после 0:2 в первом таймеФутболисты ЦСКА одержали волевую победу над «Краснодаром» в 19-м туре молодежного первенства. Игра, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев.рекламаНа матчах РПЛ пустые трибуны - акция фанатов в действииВ Санкт-Петербурге стадион покинули практически все болельщики "Зенита" и "Динамо", поддержавшие акции фанатов "Спартака".Главный тренер «Локомотива» опроверг слухи о своей отставкеГлавный тренер «Локомотива» опроверг слухи о своей отставке. «Я не помню, чтобы я это делал. Я удивлён.Россиянка Косторная установила мировой рекорд в финале Гран-при по фигурному катаниюСпортсменка побила свой же ранее установленный рекорд, получив от судей 85,45 балла.Джошуа в образе Ковалева. Британец идет только за гонораром?ПЕРВЫЙ БОЙ Начнем с конца. Победа Руиса в первом поединке далеко не случайность.Определился состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на этапе КМ в ЭстерсундеСтал известен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииТамбов— : —ОренбургНачало в 06:00Чемпионат РоссииКраснодар— : —ЦСКАНачало в 08:30Чемпионат РоссииАхмат— : —УфаНачало в 11:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —ЧелсиНачало в 07:30Чемпионат АнглииБорнмут— : —ЛиверпульНачало в 10:00Еще 3Чемпионат ИспанииРеал— : —ЭспаньолНачало в 07:00Чемпионат ИспанииГранада— : —АлавесНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииБоруссия (Менхенгладбах)— : —БаварияНачало в 09:30Еще 5Весь футболрекламаАлександр Овечкин: «Что будет, если я побью рекорд Гретцки? Возможно, вы никогда больше не увидите меня на льду»Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ироничной форме ответил на вопрос, что он будет делать дальше, если превзойдет рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате НХЛ.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир