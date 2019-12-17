Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемЗеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста ЗозулюТарасову потребовали отстранить от комментирования соревнований по фигурному катаниюЛе Баннер отправил в нокаут Дацика во время боя в Казани«Я очень смеялась!» Навка — о походе с Загитовой на шоу «Вечерний Ургант»Семин объяснил свое обращение к болельщикам фразой «пусть другие уходят»Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста ЗозулюПрезидент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на социальные сети политика.рекламаСостоялась жеребьевка 1\8 финала Лиги чемпионовВ швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1\8 финала ЛЧ.Ковальчук покинул клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»Россиянин Илья Ковальчук выставлен на драфт отказов с последующим расторжением контракта. Об этом сообщили в пресс-службе клуба НХЛ.Плющенко обрушился с критикой на Тутберидзе после заявления ЗагитовойПо мнению спортсмена, тренерский штаб работает только с выдающимися детьми и не пытает воспитать успешных спортсменов с нуля.Испанские болельщики оскорбили украинского футболистаИгра между «Райо Вальекано» и «Альбасете» так и не завершилась. Игрок футбольного клуба «Альбасете» Роман Зозуля вызывает одни негативные эмоции у испанских болельщиков.«Рубин» намекнул на то, что команду может возглавить Леонид СлуцкийПресс-служба казанского «Рубина» намекнула на кандидатуру нового главного тренера. Предполагается, что им может стать Леонид Слуцкий.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииКристал Пэлас0 : 0Брайтон-энд-Хоув АльбионИдёт 1-й таймЧемпионат ИталииКальяри0 : 0ЛациоИдёт 1-й таймЧемпионат ТурцииТрабзонспор1 : 2ДенизлиспорЗавершёнЧемпионат ТурцииИстанбул1 : 1КоньяспорЗавершёнКубок Англии1/64 ФиналаБостон Юнайтед0 : 1РочдейлИдёт 1-й таймВесь футболрекламаСменившая гражданство биатлонистка указала на бесправность спортсменов в РоссииБиатлонистка Ольга Подчуфарова, принявшая решение выступать за сборную Словении, заявила, что в России спортсмены не чувствуют себя защищенными и указала на их бесправность.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:46:50Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:00Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир 02:32:15Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:05Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир