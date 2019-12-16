Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю

«Бостон» заинтересован в обмене Ковальчука

Российский нападающий команды НХЛ «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук может перейти в «Бостон». Об этом сообщает Hockeytroll. Отмечается, что «Брюинз» интересен Ковальчук, так как им необходим снайпер.