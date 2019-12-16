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Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на социальные сети политика.
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Нобель Арустамян: «Президент Татарстана попытается убедить Слуцкого возглавить „Рубин“»

Спортивный комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что казанский «Рубин» имеет серьезные намерения предложить контракт российскому специалисту Леониду Слуцкому.
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НХЛ. Записи матчей

Сан-Хосе — Аризона
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Вегас — Миннесота
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Ванкувер — Монреаль
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Калгари — Питтсбург
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Виннипег — Каролина
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Детройт — Коламбус
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Торонто — Баффало
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Тампа-Бэй — Оттава
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Филадельфия — Анахайм
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Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл
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Бостон — Лос-Анджелес
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Даллас — Эдмонтон
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Сент-Луис — Колорадо
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Коламбус — Вашингтон
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Флорида — Оттава
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Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл
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02:46:50
Вегас — Ванкувер
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02:37:00
Чикаго — Миннесота
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02:32:15
Детройт — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:43:05
Виннипег — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:39:47
Сан-Хосе — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:32:52
Сент-Луис — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:45:15
Аризона — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:43:45
Монреаль — Детройт
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02:34:31
Миннесота — Филадельфия
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02:53:56
Эдмонтон — Торонто
Яндекс.Эфир
02:59:44
Питтсбург — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:47:34
Флорида — Бостон
Яндекс.Эфир
02:39:32
Тампа-Бэй — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:38:47
Нэшвилл — Даллас
Яндекс.Эфир
Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:48:54
Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
04:00:00
Калгари — Каролина
Яндекс.Эфир
02:47:51
Оттава — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:38:31
Нью-Йорк Айлендерс — Баффало
Яндекс.Эфир
02:37:11
Колорадо — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:50:11
Даллас — Вегас
Яндекс.Эфир
02:31:22
Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:44:49
Ванкувер — Каролина
Яндекс.Эфир
02:35:29
Анахайм — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:30:32
Калгари — Торонто
Яндекс.Эфир
02:30:38
Аризона — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:17
Миннесота — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:26:18
Сент-Луис — Вегас
Яндекс.Эфир
02:40:32
Детройт — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:34:11
Питтсбург — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:43:04
Тампа-Бэй — Бостон
Яндекс.Эфир
02:40:50
Баффало — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:41:11
Флорида — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:44:15
Колорадо — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:50:00
Монреаль — Оттава
Яндекс.Эфир
02:49:12
Вашингтон — Бостон
Яндекс.Эфир
02:38:25
Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:38:35
Вегас — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:28:05
Ванкувер — Торонто
Яндекс.Эфир
02:42:35
Эдмонтон — Каролина
Яндекс.Эфир
02:37:25
Аризона — Калгари
Яндекс.Эфир
02:38:20
Даллас — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:39:55
Виннипег — Детройт
Яндекс.Эфир
02:43:35
Нэшвилл — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
03:07:05
Миннесота — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:42:55
Флорида — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:36:20
Питтсбург — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:35:00
Баффало — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
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