НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемБолельщики «Спартака» и «Ростова» покинули трибуны во время матчаПлющенко упал на своем шоу в Румынии и устроил фонтан на льдуРоссия нашла способ избежать жестких санкций со стороны WADAАлександр Бубнов: «А нужно ли было убирать Кононова?»Жаирзиньо Розенструйк: Если Нганну принимает мой вызов, то я радБолельщики «Спартака» и «Ростова» покинули трибуны во время матчаБолельщики московского футбольного клуба «Спартак» и ФК «Ростов» решили присоединиться к протестной акции на матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).реклама«Спартак» уступил «Ростову» в матче РПЛМосковский "Спартак" уступил "Ростову" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).Загитова пропустит показательные выступления в Турине из-за травмыРоссийская фигуристка Алина Загитова не выйдет на лед на показательных выступлениях в финале Гран-при в итальянском Турине из-за травмы, передает телеканал «МИР 24».Русские лыжники настолько суровые, что заняли почти весь пьедестал на эстафете в ЛиллехаммереВыиграли золото и серебро.Поединок Поветкина и Хантера завершился ничьейБой россиянина Александра Поветкина против американца Майкла Хантера в Саудовской Аравии завершился ничьей. Встреча состоялась в Эд-Диръия на арене Diriyah Arena.Месси обошел Роналду по количеству хет-триков в чемпионате ИспанииНападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил хет-трик в матче 16-го тура чемпионата Испании против «Мальорки» (5:2). Таким образом нападающий оформил 35-й хет-трик в турнире.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииКрылья Советов2 : 3УралЗавершёнЧемпионат РоссииСочи1 : 1РубинЗавершёнЧемпионат РоссииСпартак1 : 4РостовЗавершёнЧемпионат АнглииАстон Вилла1 : 4ЛестерЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед2 : 1СаутгемптонЗавершёнЕще 2Чемпионат ИспанииЭйбар0 : 1ХетафеЗавершёнЧемпионат ИспанииБетис3 : 2Атлетик БильбаоЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииУнион (Берлин)2 : 0КельнЗавершёнЕще 1Весь футболреклама0:30Сборная РФ по плаванию выиграла микст-эстафету на чемпионате ЕвропыСборная России по плаванию выиграла смешанную эстафету 4 по 50 м вольным стилем на чемпионате Европы на короткой воде в шотландском Глазго 7 декабря, в субботу.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Киевское «Динамо» проиграло «Заре» и опустилось на четвертое место в УПЛВ Киеве на стадионе «Олимпийский» завершился центральный матч 17-го тура Украинской Премьер-Лиги между местным «Динамо» и луганской «Зарей». Победу праздновали гости.реклама