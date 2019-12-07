Сборная РФ по плаванию выиграла микст-эстафету на чемпионате Европы

Сборная России по плаванию выиграла смешанную эстафету 4 по 50 м вольным стилем на чемпионате Европы на короткой воде в шотландском Глазго 7 декабря, в субботу.