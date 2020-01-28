Канадская каноистка, провалившая допинг-тест после сексуальной связи с партнёром, сможет вернуться в спорт

Канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант, которая одержала 11 побед на чемпионатах мира по гребле на байдарках и каноэ, оправдана по делу об использовании допинга.