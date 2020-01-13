Макгрегор рассказал, сколько получил за бой с Нурмагомедовым в 2018 году

Боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заработал приличную сумму, выйдя в октагон против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Поединок сделал ирландца богаче на 50 миллионов долларов.