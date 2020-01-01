О Чалове снова говорят в Англии. Насколько реален трансфер в АПЛ?

«Челси», «Кристал Пэлас» или «Брайтон». У Чалова первая часть сезона выдалась не слишком результативной: 6 голов в 27 матчах В английской прессе осенью и в декабре о Чалове не забывали