Салах открыл счёт в матче с «Шеффилд Юнайтед» после паса Робертсона

В эти минуты в Ливерпуле проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги. Одноимённый клуб на «Энфилде» принимает «Шеффилд Юнайтед». Счёт во встрече был открыт уже на 4-й минуте.