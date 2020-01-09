Первый гол за Швецию и травма. Джордан Ларссон, как и отец, отличился в сборной в 22 года

Нападающий «Спартака» открыл счет своим голам за национальную сборную, обыгравшую Молдавию (1:0), но при этом был заменен из-за травмы.