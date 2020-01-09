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Венгр Кашшаи сменил Егорова на посту главы департамента судейства РФС

Мрачные перспективы российского футбола подтвердились - было принято решение найти иностранного специалиста в департамент судейства: вместо Егорова рулить теперь будет 44-летний венгр Виктор Кашшаи.
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