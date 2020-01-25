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Семак после поражения от «Зальцбурга» скептически высказался об Исламхане

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак скептически высказался о возможностях футболиста сборной Казахстана Бауыржана Исламхана после поражения сине-бело-голубых от австрийского «Зальцбурга» на сборе в Катаре.
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