Джошуа — Руис: где и когда бой, кто фаворит, какие ставки и коэффициенты

7 декабря в Саудовской Аравии пройдёт бой-реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом. В их первом поединке в июне Руис сенсационно победил Джошуа, отправив его в нокаут.