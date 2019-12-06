Первое интервью заводящего «Спартака» после суда. Ему запретили посещать стадион за заряды про Дзюбу

На прошлых выходных, когда в 18-м туре РПЛ встречались «Зенит» и «Спартак», в Петербурге задерживали десятки болельщиков.