НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемБольшунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»Алина Загитова с сестрой Сабиной станцевали «Макарену»Александр Кожевников: «Швейцария – один из лучших вариантов для сборной России. Могло быть намного хуже»ММА. Россиянин Исаев выиграл турнир PFL, победив американца Рошольта«Великая нация и один глупый ребенок»: поступок канадца во время гимна России вызвал споры в СетиБольшунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»Российский лыжник Александр Большунов стал лидером общего зачета "Тур де Ски" после четырех гонок, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).рекламаСтал известен соперник хоккеистов России по четвертьфиналу МЧМСоставы четвертьфинальных пар молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею стали известны после последних матчей группового этапа, которые состоялись 31 декабря.Моуринью дали жёлтую карточку за подглядывание в блокнот тренера соперниковГлавный тренер лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» португалец Жозе Моуринью получил предупреждение от арбитра за попытку посмотреть в блокнот тренера «Саутгемптона» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).Александр Медведев: «Семак продолжит работу в „Зените“, если у нас будет чемпионство»Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем тренера Сергея Семака. «Во время зимнего трансферного периода клуб не собирается никого продавать, как и приобретать.«Челси» не удалось обыграть «Брайтон»Матч 21-го тура Английской Премьер-лиги не принес победу «Челси» над «Брайтоном» — команды сыграли вничью.Чалов может перейти в «Челси» за 20 млн фунтов (Daily Express)Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в «Челси», утверждает Daily Express. По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за 21-летнего россиянина 20 млн фунтов.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм4 : 0БорнмутИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииНорвич Сити1 : 1Кристал ПэласИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииМанчестер Сити2 : 1ЭвертонИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииБернли1 : 2Астон ВиллаЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл3 : 1Лутон ТаунЗавершёнЧемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун2 : 5Сток СитиЗавершёнЕще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед2 : 1БлэкпулЗавершёнПервая лига АнглииТранмир Роверс1 : 4Ковентри СитиЗавершёнЕще 9Весь футболрекламаРагнар Сигурдссон покинул ФК «Ростов»Между футбольным клубом «Ростов» и Рагнаром Сигурдссоном достигнута договоренность о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир