«Эспаньол» спасся от поражения в матче с «Барселоной»

«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» (2:2) в матче 19-го тура чемпионата Испании. Хозяева поля открыли счет на 23-й минуте после удара Давида Лопеса.