НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемИлья Ковальчук подписал контракт с «Монреаль Канадиенс»Канада разгромила Финляндию и попробует отомстить России в финале МЧМ по хоккеюШведы возмущены дерзостью Хованова – он целовал герб России перед нимиНейрохирург: Шумахер сильно отличается от того человека, которого мы зналиАлександр Овечкин: «Мы все смотрели полуфинал МЧМ. Бэки грустный»Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреаль Канадиенс»Согласно сообщениям официального сайта «Монреаль Канадиенс», 36-летний российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с канадским клубом.рекламаРоссийская молодежка вырвалась в финал чемпионата мираРоссийская хоккейная сборная — финалисты чемпионата мира!Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»Победителем мужского масс-старта многодневки «Тур де Ски» стал норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо. Об этом сообщает портал Сhampionat в пятницу, 3 января.WADA определило размер взноса для России на 2020 годСумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.«Барселона» не смогла удержать победу в матче с «Эспаньолом», занимающим последнее место в ПримереВ Барселоне завершился матч 19-го тура «Эспаньол» — «Барселона». Дерби получилось горячим: хозяева сумели уйти от поражения в концовке.Сборные Казахстана и Германии проведут решающий поединок между собой5 января, в Чехии пройдет решающая встреча серии между командами Германии и Казахстана, сборные в трехматчевом противостоянии выясняют, кому суждено занять последнюю строчку на молодежном чемпионате мира (МЧМ-2020).ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада— : —МальоркаНачало в 06:00Чемпионат ИспанииРеал Сосьедад— : —ВильярреалНачало в 08:00Чемпионат ИспанииАлавес— : —БетисНачало в 10:00Еще 1Чемпионат ИталииБрешиа— : —ЛациоНачало в 06:30Чемпионат ИталииСПАЛ— : —ВеронаНачало в 09:00Еще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас— : —Дерби КаунтиНачало в 09:01Кубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион— : —Нортгемптон ТаунНачало в 09:01Еще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго— : —Сент-ЭтьенНачало в 08:15Еще 12Весь футболрекламаУмер бывший вице-президент ХК «Спартак» ТовбулатовБывший вице-президент и владелец хоккейного клуба «Спартак» Гелани Товбулатов умер в Москве от рака лёгких. Об этом сообщил спортивный журналист Всеволод Кукушкин.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир