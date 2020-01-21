РПЛ – лига без целей. Расширение до 18 команд показало, как все криво

Исследование Влада Воронина. В четверг 14 из 16 клубов РПЛ (кроме «Спартака» и «Зенита») проголосовали за расширение лиги до 18 команд, причем большинство (10 из 14) хочет изменений уже этим летом.