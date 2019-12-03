«От меня ведь голов и ждут!» Форвард СКА Александр Барабанов – о победе над ЦСКА и своем первом хет-трике в КХЛ

После армейского дерби «Матч ТВ» поговорил с главным героем этой битвы – форвардом СКА Александром Барабановым. В хоккее всегда трудно предсказать результат конкретного матча.