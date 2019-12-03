НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемАлиссон прокомментировал получение приза имени Льва ЯшинаВан Дейк объяснил свою шутку про Роналду на церемонии вручения «Золотого мяча»Алексей Иванов: «WADA – это канадско-американская мафия. Нам нужно уйти из Олимпиады и ничего там не платить»Аргентинский форвард «Зенита» «получил» шесть золотых мячейСимона Байлз выполнила удивительный прыжок в водуАлиссон прокомментировал получение приза имени Льва ЯшинаВратарь "Ливерпуля" Алиссон получил приз лучшего вратаря года имени Льва Яшина. Спортсмен прокомментировал победу, передает корреспондент The Moscow Post.рекламаМесси — обладатель «Золотого мяча» 2019!Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча-2019. В Париже завершилась церемония вручения Золотого мяча-2019. Ее победителем стал Лионель Месси.СМИ назвали имя человека, который внес изменения в антидопинговую базуИзменения в базу данных московской антидопинговой лаборатории за день до передачи информации в ВАДА вносил Евгений Мочалов, системный администратор организации.Джастин Гэтжи: «Готов заменить Хабиба или Фергюсона на случай их травмы»Легковес UFC Джастин Гэтжи признался, что готов заменить чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова или Тони Фергюсона на случай, если кто-то из них получит травму.«Будь мужчиной!»: Емельяненко принял вызов ЧахкиеваСпортсмен публично сообщил, что готов провести поединок с боксером. Александр Емельяненко нашел противника для нового боя. Боец принял вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.«Давайте не будем притворяться…» - иностранцы откровенно о ТрусовойНе будь у Александры Трусовой четверных прыжков, никто бы о ней не говорил, считают зарубежные поклонники фигурного катания.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииКристал Пэлас— : —БорнмутНачало в 14:30Чемпионат АнглииБернли— : —Манчестер СитиНачало в 15:15Чемпионат ФранцииБордо— : —Ним ОлимпикНачало в 13:00Чемпионат ФранцииБрест— : —СтрасбурНачало в 13:00Еще 2Кубок Италии1/16 ФиналаКремонезе— : —ЭмполиНачало в 09:00Кубок Италии1/16 ФиналаДженоа— : —АсколиНачало в 12:00Еще 1Кубок Турции1/16 ФиналаКарагюмрюк— : —ГезтепеНачало в 05:00Кубок Турции1/16 ФиналаEни Малатьяспор— : —КечиоренгюджюНачало в 06:30Еще 3Весь футболрекламаБилетов на Евро-2020 в Петербурге осталось меньше 30%, но обещают бесплатный проезд по Fan IDВице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал о билетах на Евро-2020 и пообещал бесплатный проезд в общественном транспорте по паспорту болельщиков Fan ID.НХЛ. Записи матчей02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир 02:35:50Лос-Анджелес – Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:20Эдмонтон – Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:16Колорадо – Чикаго Яндекс.Эфир 02:29:50Сент-Луис – Питтсбург Яндекс.Эфир 02:27:10Аризона – Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:50:35Торонто – Баффало Яндекс.Эфир 02:41:30Тампа-Бэй – Каролина Яндекс.Эфир 02:22:55Нью-Йорк Айлендерс – Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:25Флорида – Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:45Детройт – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:41:55Калгари – Оттава Яндекс.Эфир 02:42:33Монреаль – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:45:00Нью-Джерси Дэвилз – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:20Даллас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:30:50Каролина — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:05Коламбус — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:51:50Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:51:10Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:28:30Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:34:30Филадельфия — Детройт Яндекс.Эфир 02:36:30Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:30Баффало – Торонто Яндекс.Эфир 02:31:40Анахайм — Виннипег Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Оттава Яндекс.Эфир 02:56:15Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:53:18Монреаль — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:36:37Сан-Хосе – Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:02Лос-Анджелес – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:42Колорадо — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:51Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:39:18Нэшвилл — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:32Вашингтон — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:11Тампа-Бэй — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:59Детройт — Торонто Яндекс.Эфир 02:34:13Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:53Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:50:29Питтсбург — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:34:21Коламбус — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:33:53Баффало — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:45Чикаго — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:55Нью-Джерси — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:24Монреаль — Бостон Яндекс.Эфир «От меня ведь голов и ждут!» Форвард СКА Александр Барабанов – о победе над ЦСКА и своем первом хет-трике в КХЛПосле армейского дерби «Матч ТВ» поговорил с главным героем этой битвы – форвардом СКА Александром Барабановым. В хоккее всегда трудно предсказать результат конкретного матча.реклама