Андрей Рублев — о победе в Аделаиде: «Сам не знаю, как мне это удалось»

22-летний россиянин Андрей Рублев в субботу выиграл турнир в Аделаиде, разобравшись в финале с Ллойдом Харрисом из ЮАР (6:3, 6:0). Этот титул стал для него вторым подряд — на прошлой неделе теннисист взял главный приз в Дохе.