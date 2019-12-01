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Андрей Аршавин: «Сюрреализм: Погребняк забивает Рыжикову, и на все это смотрит Анюков»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал дубль форварда «Урала» Павла Погребняка в матче 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:2). «Сюрреалистичная картина была: Погребняк забивает Рыжикову, и на все это смотрит Анюков.
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