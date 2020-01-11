Хави: «Я готов тренировать „Барселону“»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави ответил на вопрос о работе в «Барселоне». – Готовы ли вы возглавить «Барсу»? – Я был готов тренировать «Аль-Садд», когда начинал карьеру тренера.