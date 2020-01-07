Россия досрочно вышла в плей-офф Кубка ATP

Сборная России по теннису усилиями Хачанова и Медведева досрочно пробилась в плей-офф Кубка ATP, уверенно победив во всех трех матчах. Сегодня были повержены норвежцы, парная игра уже ничего не решает.