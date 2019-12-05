«Челси» в гостях проиграл «Эвертону»

«Челси» потерпел поражение от «Эвертона» в выездном матче 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая прошла на «Гудисон Парк», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.