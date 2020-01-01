10 главных событий года для «Зенита» в фотографиях

«Спорт День за Днем» вспоминает с помощью фотоподборки самые яркие события для «Зенита» и его болельщиков в 2019 году. Февраль Петербургский клуб объявляет о перестановках в руководстве.