НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Реал» нацелился на «ливерпульца» МанеЗагитова станцевала в Новый год под «Макарену»Моуринью получил желтую карточку за то, что подглядывал в блокнот тренера соперникаЧалов может перейти в «Челси» за 20 млн фунтов (Daily Express)Экс-комиссар НБА Дэвид Стерн скончался на 78-м году жизни«Реал» нацелился на «ливерпульца» МанеРуководство мадридского "Реала" продолжает прорабатывать варианты с усилением атакующей линии своей команды и теперь поместило в список желаемых приобретений нападающего "Ливерпуля" Садио Мане.рекламаСборная России в четвертьфинале МЧМ в Чехии будет сражаться против команды ШвейцарииГрупповой этап молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии подошел к концу. Определились все участники четвертьфинала. Сборная России узнала о своем сопернике в плей-офф.«Арсенал» оттолкнулся ото дна: первая победа Артеты – сразу топ-матчДебютный успех нового главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты – выигрыш у «Манчестер Юнайтед» (2:0). Верим, что это старт возрождения лондонцев.Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»Сергей Устюгов стал вторым в соревновании. Александр Большунов выиграл лыжную гонку преследования "Тур де Ски". Российский лыжник стал лучшим в престижном мировом соревновании.10 главных событий года для «Зенита» в фотографиях«Спорт День за Днем» вспоминает с помощью фотоподборки самые яркие события для «Зенита» и его болельщиков в 2019 году. Февраль Петербургский клуб объявляет о перестановках в руководстве.«Это уже даже доходит до абсурда» - нью-йоркские фаны о попытке Панарина в одиночку совершить немыслимый камбэкВ ночь со вторника на среду «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграли «Эдмонтону» со счетом 5:7.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБернли1 : 2Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед0 : 3ЛестерЗавершёнЧемпионат АнглииУотфорд2 : 1ВулверхэмптонЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл3 : 1Лутон ТаунЗавершёнЧемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун2 : 5Сток СитиЗавершёнЕще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед2 : 1БлэкпулЗавершёнПервая лига АнглииТранмир Роверс1 : 4Ковентри СитиЗавершёнЕще 9Весь футболреклама«Даллас» — «Нэшвилл». Прогноз (к. 2.33) и ставки на матч НХЛ 1 января 2020 года«Даллас» На данный момент клуб из штата Техас имеет на своем счету 48 очков.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:51:49Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир