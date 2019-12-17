Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБ

Президент ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил переход 75 процентов акций клуба под контроль ВЭБ "Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами", — цитирует функционера РБК.