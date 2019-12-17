Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБ

Такого провала не случалось 18 лет! Таблица коэффициентов УЕФА

Как следствие, Россия через три года скатилась в ту пору на 21-е рейтинговое место. Из ужасающего пике тогда вывела победа ЦСКА в Кубке УЕФА. Найдется ли теперь спаситель?