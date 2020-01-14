Президент РПЛ дал показания по делу о договорном матче

Состоялся допрос по первому в Российской Федерации уголовному делу о договорном матче. Следователи задали вопросы об игре между «Чайкой» и «Черноморцем» президенту премьер-лиги Сергею Прядкину.