Василий Березуцкий о работе в «Рубине»: «Если Слуцкий снова предложит – все может быть»

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, что отказался от работы в штабе Леонида Слуцкого в «Рубине», но не исключает возможности работы в Казани в будущем.