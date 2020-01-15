Дмитрий Малышко: Критерии отбора не выполнили четверо, а выкинули только меня и даже не на Кубок IBU, а в Россию

Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко рассказал о том, как принималось решение не брать его на январские этапы Кубка мира.