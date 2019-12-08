Жоау Мариу хочет остаться в «Локомотиве»

Полузащитник Жоау Мариу, который выступает на правах аренды за «Локомотив», надеется, что «железнодорожники» смогут выкупить права на него у итальянского «Интера». Мне нравится клуб, город.