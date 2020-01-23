Большунов выступит на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе

Победитель "Тур де Ски" российский лыжник Александр Большунов включен в состав сборной России на этап Кубка мира в немецком Оберстдорфе, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).