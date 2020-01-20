Суперматч русского юниора против Дании на Олимпиаде! Покер и шесть очков

Сборная России (игроки не старше 16 лет) во втором матче юношеских Олимпийских игр-2020 разгромила Данию со счетом 9:0. Новый русский суперталант не пощадил Данию на Олимпиаде.