НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Ростов» сыграл вничью с «Пахтакором» на сборе в ОАЭЮрист считает, что WADA должно пригрозить UKAD отстранением за отказ передать пробы ФарыСпортсмены России завоевали 5 медалей в 10-й день юношеской ОлимпиадыСвечников прервал безголевую серию из шести матчей. ВидеоБольшунов выиграл гонку преследования на 15 км «классикой» на этапе Кубка мира в Чехии, Клэбо – 2-й«Ростов» сыграл вничью с «Пахтакором» на сборе в ОАЭ«Ростов» в контрольном матче на сборе в ОАЭ сыграл вничью с «Пахтакором» (1:1). У ростовчан отличился Роман Еременко, реализовавший пенальти.рекламаОвечкин догнал Лемье и вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛНападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Он открыл счет в матче.Видео боя Макгрегор — Серроне на UFC 246 в Лас-Вегасе появилось в СетиИрландец Конор Макгрегор сегодня уверенно победил американского бойца Дональда Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Видео поединка уже опубликовано на видеохостинге YouTube.Футболисты «Локомотива» сыграли вничью с румынским «Стяуа»Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с бухарестским "Стяуа" в контрольном матче на сборе в Испании.Матчи Олимп-Кубка России могут проходить в даты еврокубковых встречГенеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о возможном изменении формата Олимп-Кубка России. — Понимаем, что нынешний формат Кубка многих не устраивает.Суперматч русского юниора против Дании на Олимпиаде! Покер и шесть очковСборная России (игроки не старше 16 лет) во втором матче юношеских Олимпийских игр-2020 разгромила Данию со счетом 9:0. Новый русский суперталант не пощадил Данию на Олимпиаде.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИталииАталанта— : —СПАЛНачало в 14:45Чемпионат ТурцииРизеспор0 : 0ГенчлербирлигиИдёт 2-й таймКубок Франции1/16 ФиналаСент-Прив— : —МонакоНачало в 14:55Чемпионшип АнглииВест Бромвич— : —Сток СитиНачало в 15:00Весь футболреклама«Так думают слабаки». Олейник отреагировал на слухи, что Серроне сдал бой МакгрегоруРоссийский боец MMA Алексей Олейник прокомментировал слухи о том, что Дональд Серроне якобы специально не сопротивлялся в поединке с Конором Макгрегором.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Пас между ног из-за линии ворот: Кросби не глядя отправил шайбу Блюгерсу, и тот забил"Питтсбург Пингвинс" одержал волевую победу дома над "Бостон Брюинз". Одну из шайб "пингвинам" помог забросить Теодорс Блюгерс.рекламаСтало известно, сколько российских биатлонистов поедет на ЧМ в АнтхольцПрезидент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, сколько спортсменов национальной команды отправятся на чемпионат мира 2020 года в итальянском Антхольце.