Клебо победил в спринте на «Тур де Ски», Ретивых — четвертый

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт на дистанции 1,5 км свободным стилем на втором этапе многодневки «Тур де Ски», которая проходит в Швейцарии.