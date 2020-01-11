Рублев выиграл турнир ATP в Дохе, обыграв в финале француза Муте

В финале турнира ATP в столице Катара Дохе россиянин Андрей Рублев в двух сетах обыграл француза Корентена Муте 6:2, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час и 28 минут.