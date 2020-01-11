НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемМужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафетеМОК рассматривает возможность пересмотра дел россиян, оправданных перед Играми-2018Гандбол, Россия - Венгрия 11.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть«Большинству американцев нравится Путин». Американский боец MMA — о президентеСотников: если бы Вязович принял решение атаковать, мы бы его пропустилиМужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафетеМужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершилась победой сборной Норвегии.рекламаГол Ибрагимовича помог «Милану» переиграть «Кальяри»В матче 19-го тура чемпионата Италии «Кальяри» принимал «Милан». Уверенную победу добыли гости. «Россо-нери» отправили в сетку ворот хозяев два безответных мяча.Рублев выиграл турнир ATP в Дохе, обыграв в финале француза МутеВ финале турнира ATP в столице Катара Дохе россиянин Андрей Рублев в двух сетах обыграл француза Корентена Муте 6:2, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час и 28 минут.«МЮ» и «Челси» разгромили «Норвич» и «Бернли», «Лестер» проиграл «Саутгемптону»«Манчестер Юнайтед» на своем поле победил «Норвич» в матче 22-го тура АПЛ.Коньки. Мужская сборная России стала первой на чемпионате ЕвропыРоссийские конькобежцы повторили успех женской сборной России в командном спринте на чемпионате Европы, который проходит в Нидерландах.СМИ назвали гонорар Макгрегора за бой с СерронеИрландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор получит пять миллионов долларов за встречу с американским бойцом Дональдом Серроне на турнире UFC 246.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм0 : 1ЛиверпульИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииКристал Пэлас1 : 1АрсеналЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон1 : 0Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииЛацио0 : 0НаполиИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииКальяри0 : 2МиланЗавершёнЕще 1Чемпионат ФранцииБордо1 : 2ЛионИдёт 2-й таймЧемпионат ФранцииАмьен— : —МонпельеНачало в 14:00Еще 4Кубок Испании1/32 ФиналаСестао Ривер0 : 0Атлетик БильбаоИдёт 1-й таймЕще 19Весь футболреклама