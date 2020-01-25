«Монако» с Головиным в составе проиграл на своем поле «Страсбуру»

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле проиграл «Страсбуру» со счетом 1:3. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.