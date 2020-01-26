Лыжник Большунов увеличил отрыв от Клебо в общем зачёте КМ до 299 очков

Российский лыжник Александр Большунов увеличил преимущество в общем зачёте Кубка мира после победы в скиатлоне на восьмом этапе соревнований в Оберстдорфе (Германия).