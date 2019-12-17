Боец Петр Ян настроен драться за титул чемпиона UFC

Ричард Комми и Теофимо Лопес взвесились в день боя

В ночь с 14 на 15 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) в андеркарде боксерского шоу Кроуфорд – Каваляускас состоится поединок за звание чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе между обладателем пояса Ричардом Комми (29-2, 26 КО) и претендентом Теофимо Лопесом (14-0, 11 KO).