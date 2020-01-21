Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию 2020: где смотреть выступления Косторной, Трусовой и Щербаковой

Австрия в своей истории 11 раз принимала чемпионаты Европы по фигурному катанию (последний раз - ровно 20 лет назад).