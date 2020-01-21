Самарин и Алиев покажут короткие программы на чемпионате Европы

В австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Сегодня, 22 января, состоится короткая программа у мужчин-одиночников, они выйдут на лед в 13:30 по московскому времени.