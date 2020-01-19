Фуркад выиграл пасьют на этапе КМ в Рупольдинге, Логинов — десятый

На этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершилась мужская гонка преследования. Триумфатором гонки, именуемой «пасьютом», стал легендарный биатлонист Мартен Фуркад.