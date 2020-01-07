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Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль»

Российский форвард Илья Ковальчук очень удачно дебютировал за команду НХЛ "Монреаль Канадиенс", с которым он подписал контракт уже по ходу сезона после досрочного разрыва соглашения с "Лос-Анжелесом" по инициативе клуба.
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НХЛ. Записи матчей

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Лос-Анджелес — Коламбус
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Монреаль — Виннипег
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Торонто — Эдмонтон
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Анахайм — Нэшвилл
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Чикаго — Детройт
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Миннесота — Калгари
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02:43:20
Лос-Анджелес — Нэшвилл
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02:41:30
Аризона — Филадельфия
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02:50:20
Монреаль — Питтсбург
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02:32:00
Торонто — Нью-Йорк Айлендерс
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02:41:00
Оттава — Тампа-Бэй
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02:43:30
Нью-Джерси — Колорадо
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02:51:05
Вегас — Сент-Луис
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02:44:00
Миннесота — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:37:40
Коламбус — Сан-Хосе
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02:32:00
Баффало — Флорида
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02:39:30
Даллас — Детройт
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02:45:00
Вегас — Филадельфия
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02:38:30
Ванкувер — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:50:10
Колорадо — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:29:30
Аризона — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:30:45
Виннипег — Торонто
Яндекс.Эфир
02:35:20
Оттава — Флорида
Яндекс.Эфир
02:42:30
Питтсбург — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:50
Баффало — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:41:20
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси
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02:29:35
Бостон — Коламбус
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Вайсфельд – о выбросе Канадой шайбы в концовке: на мой взгляд, это две минуты

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал решение главных арбитров финального матча МЧМ-2020 Россия — Канада отметить удаление форварда «кленовых листьев» Эйдана Дудаса за выброс шайбы за пределы площадки.
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