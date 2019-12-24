«Тоттенхэм» подал апелляцию на красную карточку Хынмин Сона

Василий Ломаченко: «С точки зрения бизнеса для Top Rank предпочтительней победа Лопеса»

Объединенный чемпион в легком весе (до 61,2 кг), украинец Василий Ломаченко (14-1-0, 10 KO) считает, что в переговорах между ним и чемпионом IBF, американцем Теофимо Лопесом (15-0-0, 12 KO), их промоушен Top Rank не делает реверансов в чью-либо сторону, но отметил при этом, что, с точки зрения прибыли, для компании, конечно же, интересней был бы Лопес, который является американцем с латиноамериканскими корнями.