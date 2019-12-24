«Тоттенхэм» подал апелляцию на красную карточку Хынмин Сона

Овечкин против «Бостона»: 23-й гол в сезоне, 8 бросков, 6 хитов, «-3»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:7). Россиянин забил 23-й гол в сезоне. Всего в 38 играх он набрал 36 (23+13) очков.