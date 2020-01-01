Подольски может стать одноклубником Кудряшова

Бывший нападающий "Виссел Кобе" Лукас Подольски может вернуться в Турцию.Сообщается, что экс-игрок "Галатасарая" близок к переходу в «Антальяспор», за который выступает российский защитник Федор Кудряшов.Немец может подписать контракт с новым клубом уже в самое ближайшее время.